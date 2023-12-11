بعد بيانها الاخير اثر منعها من زيارة سجن برج العامري، جراد يتهم هيئة مناهضة التعذيب بأنها ذراع لحركة النهضة ‎

اعتبر الاثنين 11 ديسمبر، كرونيكور قناة التاسعة ان هيئة الوقاية من التعذيب أصبحت خارج القانون وانتهت صلاحيتها بنص القانون الذي تم احداثها بموجبه والذي ينص على ان عضوية أعضائها تدوم 6 سنوات غير قابلة للتجديد.
وقال جراد انه فضلا على ذلك نلاحظ انسجام مواقف هذه الهيئة مع مواقف حركة النهضة متهما الهيئة بأنها أصبحت ذراع حزبيا للنهضة وفق تعبيره.
ويأتي تصريح جراد على خلفية البيان الصادر عن الهيئة بتاريخ 7 ديسمبر والذي نددت فيه بمنعها من زيارة سجن برج العامري داعية الهيئة العامة للسجون والاصلاح للتعاون معها في اطار القانون.
وقال جراد انه فضلا على ذلك نلاحظ انسجام مواقف هذه الهيئة مع مواقف حركة النهضة متهما الهيئة بأنها أصبحت ذراع حزبيا للنهضة وفق تعبيره.
ويأتي تصريح جراد على خلفية البيان الصادر عن الهيئة بتاريخ 7 ديسمبر والذي نددت فيه بمنعها من زيارة سجن برج العامري داعية الهيئة العامة للسجون والاصلاح للتعاون معها في اطار القانون.
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