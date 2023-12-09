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رئيس الحكومة يشرف على جلسة عمل مع البنك الدولي

Publié le Samedi 09 Decembre 2023 - 06:57 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أشرف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني يوم أمس الجمعة 08 ديسمبر 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل مع وفد رفيع عن البنك الدولي يتقدمه نائب رئيس البنك الدولي فريد بالحاج.

وثمن رئيس الحكومة بهذه المناسبة العلاقات القائمة بين بلادنا والبنك الدولي في كل المجالات، بحسب ما جاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة.

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من جهته جدّد فريد بالحاج، إلتزام البنك الدولي بمواصلة دعم تونس في تنفيذ برامجها التنموية والإصلاحية، مؤكدا ان برنامج التعاون للفترة القادمة سيركز على جملة من المحاور على غرار القطاع الفلاحي والطاقي الى جانب مواصلة دعم تونس للاحاطة بالفئات الهشة.


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