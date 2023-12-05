القمودي: ''يجب تحريك الهيئات الرقابية لحصر وجرد الاملاك المصادرة والتثبت من البيوعات''

دعا النائب في البرلمان عن الخط الوطني السيادي بدر الدين القمودي، رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى "تحريك الهيئات الرقابية لحصر وجرد الاملاك المصادرة والتثبت من البيوعات''.



وخلال حواره في ماتينال اذاعة شمس، أشار القمودي إلى "وجود شبهات رشاوي في بيوعات الاملاك المصادرة".

وشدد القمودي على ضرورة "تطبيق القانون من أين لك هذا على الإطارات الإدارية العليا في علاقة بملف الأملاك المصادرة واملاك الاجانب".



يدعو سعيد إلى ''اعادة النظر في الحكومة من حيث التركيبة والرؤية والبرنامج

وأكد القمودي على "الإبتعاد عن خطة المتصرف القضائي والمؤتمن العدلي في إدارة الاملاك المصادرة من أجل الحفاظ على قيمتها الإقتصادية."ودعا بدر الدين القمودي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى "إعادة النظر في الحكومة من حيث التركيبة والرؤية والبرامج".وحمّل المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية في آداء الحكومة، لافتا إلى انه المسؤول الاول عن برنامجها الإقتصادي والإجتماعي.وقال ان "حكومة الحشاني منخرطة في الفشل على غرار حكومة بودن"، مشددا على ضرورة إعادة النظر في تركيبتها.وأقر القمودي ان حكومة بودن يكمن فشلها في افتقادها لرؤية واضحة وبرنامج اقتصادي واجتماعي متكامل وواضح بين كافة الوزارات، مضيفا أنه نفس المشكل في الحكومة الحالية.هذا ودعا النائب إلى حوار وطني إقتصادي، إجتماعي في علاقة بالوضع الاقتصادي في البلاد، مشيرا إلى أن تونس تنحدر الى ازمة قد تؤدي إلى تداعيات أجتماعية في قادم الأشهر.