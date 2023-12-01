هيكل المكي: 'الحكومة بيروقراطية ولا تقدّم شيئا.. خطاب سعيّد طموح يُقابله أداء ضعيف جداً للحكومة'

اعتبر القيادي في حركة الشعب، هيكل المكي، اليوم الجمعة 01 ديسمبر 2023، أن الحكومة الحالية هي حكومة بيروقراطية لا تُقدّم شيئًا.



وخلال استضافته على اذاعة شمس، أضاف هيكل "خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد طموح لكن يُقابله أداء ضعيف جداً للحكومة".





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وأكد هيكل المكي أن السياسات المعتمدة حاليا فاشلة وشدد على أنه لا يستطيع تقييم أدء رئيس الحكومة قائلا "لم نر أداء حتى نصفه".



كما شدد على أن حركة الشعب جزء لا يتجزأ من مسار 25 جويلية وتكن كل الاحترام لرئيس الدولة والمسألة ليست شخصية.



وتابع "نختلف على سياسات والاختلاف لا يفسد للود قضية".



المكي: 'لم نُطالب بسحب الثقة من بودربالة لكن إذا طُرح المقترح بجديّة سنتفاعل معه'



وقال المكي إن الحركة لم تطالب بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة..



وأضاف هيكل المكي أنه في صورة تم طرح هذه المقترح بجديّة سنتفاعل معه من أجل مصلحة الشعب والبرلمان.





وأكد هيكل المكي أن السياسات المعتمدة حاليا فاشلة وشدد على أنه لا يستطيع تقييم أدء رئيس الحكومة قائلا "لم نر أداء حتى نصفه".كما شدد على أن حركة الشعب جزء لا يتجزأ من مسار 25 جويلية وتكن كل الاحترام لرئيس الدولة والمسألة ليست شخصية.وتابع "نختلف على سياسات والاختلاف لا يفسد للود قضية".وقال المكي إن الحركة لم تطالب بسحب الثقة من رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالة..وأضاف هيكل المكي أنه في صورة تم طرح هذه المقترح بجديّة سنتفاعل معه من أجل مصلحة الشعب والبرلمان.