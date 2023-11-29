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أربعة أشهر سجنا في حق الانستغراموز مريم الدباغ مع النفاذ

Publié le Mercredi 29 Novembre 2023 - 19:59 قراءة: 0 د, 14 ث
      
قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء اليوم ،ب4 أشهر سجنا في حق الانستغراموز مريم الدباغ وذلك في القضية التى رفعها عليها الاستاذ احمد بن حسانة في حق موكلته حنان العش من أجل تهمة الإساءة لها والثلب.


يذكر ان حنان العش قد اسقطت حقها في تتبع الدباغ .
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