تونس البحرية :5 سنوات سجنا لشابين اغتصبا طفلة قاصر

اصدرت أول أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،حكما ب5 سنوات سجنا في حق شابين وجهت لهما تهمة اغتصاب طفل قاصر سنها دون 15 سنة ،وذلك على خلفية اقدامهما على اغتصاب طفلة داخل بناية مهجورة بجهة تونس البحرية .



وقد اعترف المتهمان بما نسب إليهما من تهم .



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