السلطات المغربية تقيّد تحركات المنصف المرزوقي بالمملكة المغربية





أخبار ذات صلة: الرئيس المرزوقي يوسّم ملك المغرب بوسام الجمهورية...



كشف الناشط السياسي والإعلامي المغربي مصطفى الفن الناش في تدوينة له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي عن رفض سلطات بلاده السماح للرئيس الأسبق المنصف المرزوقي بزيارة أراضيها بشكل ضمني، بعد أن اشترطت عليه عدم تبادل الزيارات (لا يزور ولا يزار) وأن لا يصرّح لأي وسيلة إعلامية وأن تقتصر تحركاته على زيارة أقاربه عائلته بمدينة مراكش التي ضربها زلزال مدمر بإقليم الحوز قبل عدة أشهر.

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الكاتب المغربي أشار وصف هذه الشروط بـ''التعجيزية'' التي لا يمكن أن تخطر على بال أحد حتى مسؤولي كوريا الشمالية، مضيفا بأن المرزوقي يعيش حاليا حالة إحباط حقيقي بعد هذا ''المنع'' الذي لم يكن في الحسبان، وأنه اشتكى لبعض المغاربة قائلا:"نعم أنا جد محبط خاصة أن مصدر هذا الألم هو بلد عظيم اسمه المغرب.. وربما كان ممكنا ألا أشعر بأي ذرة من إحباط لو أن الجزائر أو أي بلد آخر هو مصدر ألمي'' وفق ذات المصدر.

تجدر الإشارة إلى والد المرزوقي وري ثرى مقبرة دكالة بمراكش، وله اخوة غير أشقاء من زوجة أبيه المغربية يقطنون بالمدينة ذاتها.



