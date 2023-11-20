صفاقس: الاحتفاظ بكاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل و3 نقابيين آخرين

​​ تم مساء يوم الاثنين 20 نوفمبر 2023 الاحتفاظ بالكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوسف العوادني وثلاثة نقابيين اخرين منهم الكاتب العام للفرع الجامعي للنقل واثنين من أعضاء النقابة الاساسية بالشركة الجديدة للنقل بقرقنة على خلفية قضية مرفوعة ضدهم. وأكد الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس محمد عباس لاذاعة موزاييك ان هذه القضية متعلقة بشكوى رفعها عون بالشركة الجديدة للنقل بقرقنة قام بحجز بطاقة أولوية الصعود باللود لسيارة تعود الى الكاتب العام في حين ان اجراء العمل بهذه البطاقات قديم ومعهود بتمكين سيارات تابعة للاتحاد الجهوي من اولوية الصعود على اسطول الشركة الجديدة للنقل.



واشار الكاتب العام المساعد محمد عباس الى أن الإتحاد الجهوي للشغل بصفاقس سيعقد يوم غد الثلاثاء هيئة ادارية استعجالية

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