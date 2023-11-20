عبيد البريكي: 'الصلح الجزائي لا يجب أن يتحول إلى عنصر إرباك'

شدد الأمين العام لحزب حركة تونس إلى الأمام عبيد البريكي على ضرورة ألا يتحول الصلح الجزائي في تونس إلى عنصر إرباك لرجال الأعمال والمستثمرين.



وأوضح البريكي اليوم الإثنين 20 نوفمبر 2023 في ماتينال اذاعة شمس، أن الصلح الجزائي لا يجب أن يعتمد التشفي والسجن، داعيا إلى حث رأس المال على الإستثمار.





يدعو إلى تنقيح قانون الصفقات العمومية

وقال البريكي إن الصلح الجزائري لا يجب أن يكون له انعكاسات سلبية، موضحا أنه مع محاسبة المتورطين لكن ضد التسبب في حالة إرباك.وفي هذا السياق تحدث البريكي عن الأملاك المصادرة وأقر بوجود شبكات وأخطبوط، مشددا على ضرورة فتح الملفات وإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة.وتحدث عبيد البريكي، عن ضرورة تحيين ومراجعة عدة قوانين ومن بينها القانون المنظم للصفقات العمومية.ودعا إلى ضرورة مراجعة لجنة الصفقات ومراجعة دورها.واعتبر البريكي أن مسألة الرقابة بصفة عامة يجب أن تكون محور مراجعة في تونس، موضحا أنه لا يمكن مراقبة الإحتكار بفريق رقابي منقوص العدد.وطالب المتحدث بضرروة تقوية جهاز المراقبين ومضاعفة عدد الأعوان بما يسمح من إجراء كل العمليات الرقابية المطلوبة.