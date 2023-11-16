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رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية لملعب المنزه

Publié le Jeudi 16 Novembre 2023 - 19:58 قراءة: 0 د, 41 ث
      
ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الخميس، زيارة تفقدية الى الملعب الاولمبي بالمنزه حيث عاين مدى تقدم اشغال مكونات الملعب وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي.


وكانت اشغال الملعب الاولمبي بالمنزه قد انطلقت يوم 10 جوان 2022 باعتمادات تناهز 100 مليون دينار وقدرت مدة الاشغال ب900 يوم.
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وتتمثل اشغال تهيئة ملعب المنزه في اعادة تهيئة المدارج وتدعيم هياكلها واعادة تهيئة حجرات الملابس ومنصة الصحافيين والمنصة الشرفية والسبورة اللامعة وتجديد الانارة.



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