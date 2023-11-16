رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية لملعب المنزه

ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الخميس، زيارة تفقدية الى الملعب الاولمبي بالمنزه حيث عاين مدى تقدم اشغال مكونات الملعب وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي.
وكانت اشغال الملعب الاولمبي بالمنزه قد انطلقت يوم 10 جوان 2022 باعتمادات تناهز 100 مليون دينار وقدرت مدة الاشغال ب900 يوم.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيد، يؤدي زيارة تفقدية الى الملعب الاولمبي بالمنزه ويعاين مدى تقدم اشغال مكونات الملعب. #TnPR pic.twitter.com/PrXGUna8GJ— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) November 16, 2023
وكانت اشغال الملعب الاولمبي بالمنزه قد انطلقت يوم 10 جوان 2022 باعتمادات تناهز 100 مليون دينار وقدرت مدة الاشغال ب900 يوم.
وتتمثل اشغال تهيئة ملعب المنزه في اعادة تهيئة المدارج وتدعيم هياكلها واعادة تهيئة حجرات الملابس ومنصة الصحافيين والمنصة الشرفية والسبورة اللامعة وتجديد الانارة.
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