رئيس الجمهورية يؤدي زيارة تفقدية لملعب المنزه

رئيس الجمهورية #قيس_سعيد، يؤدي زيارة تفقدية الى الملعب الاولمبي بالمنزه ويعاين مدى تقدم اشغال مكونات الملعب. #TnPR pic.twitter.com/PrXGUna8GJ — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) November 16, 2023

ادى رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الخميس، زيارة تفقدية الى الملعب الاولمبي بالمنزه حيث عاين مدى تقدم اشغال مكونات الملعب وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على شبكة التواصل الاجتماعي.وكانت اشغال الملعب الاولمبي بالمنزه قد انطلقت يوم 10 جوان 2022 باعتمادات تناهز 100 مليون دينار وقدرت مدة الاشغال ب900 يوم.