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حجز اسلحة نارية وذخيرة ومخدرات ...

Publié le Jeudi 16 Novembre 2023 - 10:50 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تمكن اعوان الحرس بإقليم الحرس الوطني بالقيروان أمس ، واثر حملة أمنية بالجهة ،من حجز 9 اسلحة نارية تتمثل في بنادق صيد بدون رخص و112 خرطوشة و مسدس و40 إطلاقة تابعة له.

كما تم ضبط شاحنة ثقيلة محملة 15240 قارورة خمر قدرت قيمتهم الجملية بحوالي 591 ألف دينارا.

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وفي نفس الصدد تم حجز 260 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج ،كما تم إحباط 4 عمليات تهريب لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر قدرت قيمتها الجملية بحوالي 91 ألف دينارا .


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