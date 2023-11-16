حجز اسلحة نارية وذخيرة ومخدرات ...

تمكن اعوان الحرس بإقليم الحرس الوطني بالقيروان أمس ، واثر حملة أمنية بالجهة ،من حجز 9 اسلحة نارية تتمثل في بنادق صيد بدون رخص و112 خرطوشة و مسدس و40 إطلاقة تابعة له.



كما تم ضبط شاحنة ثقيلة محملة 15240 قارورة خمر قدرت قيمتهم الجملية بحوالي 591 ألف دينارا.





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وفي نفس الصدد تم حجز 260 قرصا مخدرا ومبلغا ماليا متأتيا من عائدات الترويج ،كما تم إحباط 4 عمليات تهريب لبضاعة خاضعة لقاعدة اثبات المصدر قدرت قيمتها الجملية بحوالي 91 ألف دينارا .