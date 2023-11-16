نبيل حجي لحاتم العشي: " اكنس قدّام داركم ولم تدافع عن ولي نعمتك سليم الرياحي"

قال الأمين العام للتيار الديمقراطي نبيل حجي في مداخلة ببرنامج " الماتينال" الذي يبث عبر أمواج إذاعة "شمس اف ام" انه يرفض الاتهامات التي وجهها وزير أملاك الدولة السابق حاتم العشي لمنسق حزب المسار رياض بن فضل في ملف الأملاك المصادرة.

وقال نبيل حجي موجها كلامه للعشي " في فترة توليك للوزارة بدعم من ولي نعمتك سليم الرياحي لم تفعل شيئا" متابعا " اليوم نعرف اين هو سليم الرياحي والعشي لم يعمل للدفاع عنه وهو محامي".

وشدد على ان هنالك قضية ضد العشي متعلقة بتضارب بالمصالح متابعا " لكن المواليين للرئيس والمطبعين مع الانقلاب لا يتم المساس بهم من قبل القضاء، حسب قوله."





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وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، (تضم أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي وحزب العمال)، عبرت عن مساندتها المطلقة للمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، الذي تم إيقافه يوم الثلاثاء، لدى عودته من الخارج، و"تجندها للدفاع عنه من أجل إطلاق سراحه".

واعتبرت التنسيقية، في بيان لها يوم أمس الاربعاء، أن "سلسلة الإيقافات والتضييقات على المعارضة ما هي إلا وسيلة لإلهاء الرأي العام والتغطية على الفشل الذريع للسلطة في كل المجالات".

يشار الى أنه تم صباح الثلاثاء، إيقاف المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل بمطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج، واقتياده إلى ثكنة العوينة.

وكانت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية، (تضم أحزاب القطب والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات والتيار الديمقراطي وحزب العمال)، عبرت عن مساندتها المطلقة للمنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، الذي تم إيقافه يوم الثلاثاء، لدى عودته من الخارج، و"تجندها للدفاع عنه من أجل إطلاق سراحه".واعتبرت التنسيقية، في بيان لها يوم أمس الاربعاء، أن "سلسلة الإيقافات والتضييقات على المعارضة ما هي إلا وسيلة لإلهاء الرأي العام والتغطية على الفشل الذريع للسلطة في كل المجالات".يشار الى أنه تم صباح الثلاثاء، إيقاف المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل بمطار تونس قرطاج وهو عائد من الخارج، واقتياده إلى ثكنة العوينة.