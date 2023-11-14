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منوبة : الاطاحة بمروجي المخدرات متلبسين

Publié le Mardi 14 Novembre 2023 - 12:34 قراءة: 0 د, 31 ث
      
اطاح أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بمنوبة و مركز الأمن الوطني بمنوبة بمروجي أقراص مخدرة من ذوي السوابق العدلية في المجال على متن دراجة نارية وحجز 414 قرصا مخدرا نوع "أمتيل" وقطعة من مخدر القنب الهندي وآلة حادة "سيف كبير الحجم" ومبلغ مالي قدره 120 دينارا .

وباقتيادهما إلى مقر الوحدة الأمنية والتحري معهما، أنكر ذي الشبهة الرئيسي تورطه في ترويج الأقراص المخدرة مفيدا بأنه يعاني من اضطرابات عصبية وهي لإستهلاكه الشخصي لا غير، وبأن المادة المخدرة "الزطلة" اقتناها من نفر من جهة حي التضامن.

...

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "استهلاك ومسك مادة مخدرة بغاية الاتجار فيها" و"حمل سلاح أبيض دون رخصة".


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