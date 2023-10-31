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محتجون يقاطعون وزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين ويهتفون لغزة

Publié le Mardi 31 Octobre 2023 - 16:42 قراءة: 0 د, 54 ث
      
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تزامنا مع "مجزرة" جباليا إن الولايات المتحدة تؤيد إسرائيل في مواصلة الهجوم على قطاع غزة "حتى تتوقف حركة حماس الفلسطينية عن تشكيل تهديد".

وقاطع عدد من الأشخاص جلسة استماع لوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين، أنتوني بلينكن، ولويد أوستن، حول تهديدات الأمن القومي في الولايات المتحدة.

...


وهتف المحتجون وسط القاعة: 'أوقفوا تمويل المذابح أوقفوا إطلاق النار الآن.. عار عليكم.. أوقفوا المذابح الدموية بحق المدنيين في قطاع غزة'.

وقالت سيدة تعمل بالسلك الدبلوماسي أنها استقالت احتجاجا على مايجري في غزة وهتفت تقول 'لا أموال اخرى للحرب.. أكثر من 3000 آلاف طفل قتلوا.. أمريكا تمول الحرب'. وهتفت إمرأة أخرى 'اوقفوا إطلاق النار' في غزة.

وصدرت هتافات من محتجين ينادون بوقف إطلاق النار 'اتركوا غزة تعيش.. أوقفوا تلك المذابح في غزة الآن'.

هذا وتستمر الحرب الإسرائيلية على غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر 8500 شخص في حصيلة مرشحة للارتفاع كل دقيقة، بالإضافة إلى جرح وتشريد مئات الآلاف في القطاع. جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الجمعة الماضي توسيع عملياته البرية في داخل الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، مطلقا هجمات جوية ضخمة وعنيفة استهدفت مناطق شمال وشرق قطاع غزة.


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