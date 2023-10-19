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انتقادات واسعة لألفة الحامدي بعد دعوتها لتوطين مليون فلسطيني في تونس

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 13:14 قراءة: 1 د, 26 ث
      
عرضت ألفة الحامدي، رئيسة حزب “الجمهورية الثالثة”، لانتقادات واسعة، بعدما دعت الرئيس قيس سعيد لاستقبال مليون فلسطيني في “مخيمات لجوء”، معتبرة أن ذلك سيساهم في حل المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة.

ودعت ألفة الحامدي الرئيس قيس سعيد إلى “فتح باب اللجوء السياسي غير المشروط في تونس للفلسطينيين بغزّة، وطلب استعداد الدولة التونسية والشعب التونسي لاستقبال مليون فلسطيني في تونس”.

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كما طالبت في بيان مساء الأربعاء، بـ”مراجعة القانون المتعلّق بالولاية العمومية والكفالة والتبني، للسماح لكل التونسيين بإيواء وكفالة الأطفال الفلسطينيين اليتامى في أقرب الآجال”، مؤكدة شروعها في “إجراءات لإيواء وكفالة طفلة فلسطينية يتيمة، ولنا الثقة بأن التونسيين سيقومون بمثل ذلك أو أكثر”.

ودعت الحامدي أيضا لـ”فتح مخيمات للاجئين الفلسطينيين في تونس بهدف إدماجهم في الاقتصاد والمجتمع التونسي في غضون مدّة تتراوح بين 18 شهرا وسنتين، والتنسيق مع كل المؤسسات العربية والعالمية لتمويل وتنظيم هذه المخيمات بكفاءات وسواعد تونسية بالأساس، ومراجعة الإطار التشريعي لقوانين العمل التونسية للسماح لكل المؤسسات التونسية بسهولة تشغيل كل اللاجئين في تونس، والسماح لهم بحق إعادة بناء حياة أخرى في تونس إذا رغبوا في ذلك”.
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كما دعت الجامعة العربية والدول المجاورة لفلسطين المحتلة إلى “فسح مجال عبور الفلسطينيين إلى تونس والوقوف إلى جانب تونس ودعمها في توفير ظروف اللجوء على أرضها”.

ودعت في السياق، الدولةَ التونسية إلى “اتخاذ تدابير أمنية إضافية لحماية الأقليات التونسية اليهودية والمسيحية والمنشئات الدينية الخاصة بهم، لضمان تواصل التعايش السلمي بين الأديان في تونس مهما كانت الظروف الإقليمية والصراعات العالمية، وحماية لوطننا من كل ما من شأنه أن يهدد أمننا واقتصادنا”.


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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 275373

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 19 Octobre 2023 à 13h 57m |           
ملاّ أفكار سامّة


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