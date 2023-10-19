البريد التونسي يعفي المتبرعين لفلسطين من معاليم التحويلات لفائدة الحساب البريدي للهلال الاحمر التونسي بداية من الخميس

في إطار دعمه لحملة التبرع الوطنية التي أطلقها الهلال الأحمر التونسي بداية الشهر الحالي لجمع المساعدات المالية والعينية لفائدة الهلال الأحمر الفلسطيني والشعب الفلسطيني الشقيق، يعلم البريد التونسي أنه تقرر بداية من اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023، إعفاء كافة المواطنين والمؤسسات من المعاليم الموظفة على عمليات التنزيل نقدا وكذلك التحويلات المالية الواردة من الحسابات البريدية الجارية والحسابات البنكية والموجهة لفائدة الحساب البريدي الجاري رقم 17001000000000005523 المفتوح باسم الهلال الأحمر التونسي.



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