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ليلة الاطاحة بأخطر مروج كوكايين في فوشانة محكوم بالسجن العاجل

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 09:55 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمكن اعوان فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بفوشانة أول أمس من ولاية بن عروس واثر مداهمة ليلية تجند لها 20 عون حرس من الاطاحة بأخطر مروج مخدرات بالجهة ، محل عدة مناشير تفتيش و مصنف خطير جدا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة و من بينها مخدر" الكوكايين" حيث سبق له ان قضى عقوبة بدنية بالسجن لمدة 4 سنوات من اجل مسك وبيع المواد المخدرة و حاليا خاضع للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات.


في نفس السياق فان المعني وبالقبض عليه و تفتيشه تبين وأنه يتحوز على مواد مخدرة من مادة القنب الهندي و كمية من الكوكايين يعتزم تروجها بجهة فوشانة.
...


وكشفت الابحاث انه محكوم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في قضية ترويج مخدرات .

وقد تم الاحتفاظ به بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس لمواصلة الابحاث في شانه و الكشف عن باقي افراد الوفاق الاجرامي الذي ينشط ضمنه.


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