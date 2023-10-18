ليلة الاطاحة بأخطر مروج كوكايين في فوشانة محكوم بالسجن العاجل

تمكن اعوان فرقة الابحاث و التفتيش للحرس الوطني بفوشانة أول أمس من ولاية بن عروس واثر مداهمة ليلية تجند لها 20 عون حرس من الاطاحة بأخطر مروج مخدرات بالجهة ، محل عدة مناشير تفتيش و مصنف خطير جدا في مجال الاتجار بالمواد المخدرة و من بينها مخدر" الكوكايين" حيث سبق له ان قضى عقوبة بدنية بالسجن لمدة 4 سنوات من اجل مسك وبيع المواد المخدرة و حاليا خاضع للمراقبة الادارية لمدة 5 سنوات.





في نفس السياق فان المعني وبالقبض عليه و تفتيشه تبين وأنه يتحوز على مواد مخدرة من مادة القنب الهندي و كمية من الكوكايين يعتزم تروجها بجهة فوشانة.



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وكشفت الابحاث انه محكوم ب10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل في قضية ترويج مخدرات .



وقد تم الاحتفاظ به بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس لمواصلة الابحاث في شانه و الكشف عن باقي افراد الوفاق الاجرامي الذي ينشط ضمنه.

