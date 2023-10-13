Babnet

طالب هندسة ومتربص بالتكوين المهني يروج المخدرات في صفوف الطلبة

Publié le Vendredi 13 Octobre 2023 - 10:43 قراءة: 1 د, 17 ث
      
تمكن أمس اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالمهدية من محاصرة وإيقاف طالب ومتربص بالتكوين المهني تخصصا ترويج المخدرات للطلبة.

وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالمهدية مفادها ضلوع شاب طالب قاطن بشارع الطاهر صفر بهيدون المهدية في ترويج مخدر الزطلة بالوسط الطلابي.

...

بتعميق التحريات تم التعريف به والذي تبين أنه طالب سنة ثالثة هندسة ميكانيكية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية، للغرض تم تكوين فريق والتحول إلى مقر سكناه بعد التنسيق مع النيابة العمومية أين أمكن إلقاء القبض عليه رفقة شريكيه قاطن معه بنفس الشقة متربص بالتكوين المهني بمركز التكوين المهني للغات بقصر هلال.

هذا وقد حاول المذكور الأول حال تفطنه لأعوان الأمن التخلص من قطعة صغير الحجم يشتبه في كونها مادة مخدرة "الزطلة" كما تم العثور بمنزله على 15 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر القنب الهندي "زطلة" و11 سكين صغير الحجم 01 وشفرة "بورت لام " يستعملان عادة لقص و تجزئة المخدر المذكور تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.

باقتيادهما الى مقر الاستمرار العدلي بالمهدية وسماعهما اعترفا بتعودهما على استهلاك المواد المخدرة كما صرحا و أن الكمية التي تم العثور عليها بمنزلهما تخصهما وهي معدة لاستهلاكهما الشخصي مضيفين أن نفر آخر وهو طالب يقيم بذات الاقامة اين يقطنان هو من جلب هاته الكمية اليهم من مدينة المكنين من لدن شخص لا يعرفان هويته بعد أن مكنوه من ثمنها .

بمراجعة ممثل النيابة العمومية بالمهدية أذن بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من اجل "المسك بنية الاستهلاك واستهلاك مادة مخدرة والمسك بنية الترويج لتلك المادة " والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة لجهوية للشرطة العدلية بالمهدية.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274981


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 13 أكتوبر 2023 | 28 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:14
17:48
15:19
12:13
06:25
04:59
الرطــوبة:
% 32
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
31°-21
31°-22
31°-21
36°-23
  • Avoirs en devises
    27040,3

  • (11 oct)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,35520 DT        1$ =3,17405 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 oct)   1317,9 MDT
Indicateurs
....
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*