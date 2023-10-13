طالب هندسة ومتربص بالتكوين المهني يروج المخدرات في صفوف الطلبة

تمكن أمس اعوان واطارات منطقة الأمن الوطني بالمهدية من محاصرة وإيقاف طالب ومتربص بالتكوين المهني تخصصا ترويج المخدرات للطلبة.



وتفيد تفاصيل القضية ان منطلق الابحاث فيها كان على إثر توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية التابعة لمركز الأمن الوطني بالمهدية مفادها ضلوع شاب طالب قاطن بشارع الطاهر صفر بهيدون المهدية في ترويج مخدر الزطلة بالوسط الطلابي.





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بتعميق التحريات تم التعريف به والذي تبين أنه طالب سنة ثالثة هندسة ميكانيكية بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالمهدية، للغرض تم تكوين فريق والتحول إلى مقر سكناه بعد التنسيق مع النيابة العمومية أين أمكن إلقاء القبض عليه رفقة شريكيه قاطن معه بنفس الشقة متربص بالتكوين المهني بمركز التكوين المهني للغات بقصر هلال.



هذا وقد حاول المذكور الأول حال تفطنه لأعوان الأمن التخلص من قطعة صغير الحجم يشتبه في كونها مادة مخدرة "الزطلة" كما تم العثور بمنزله على 15 قطعة بنية اللون يشتبه في كونها من مخدر القنب الهندي "زطلة" و11 سكين صغير الحجم 01 وشفرة "بورت لام " يستعملان عادة لقص و تجزئة المخدر المذكور تم حجزها جميعا على ذمة الأبحاث.



باقتيادهما الى مقر الاستمرار العدلي بالمهدية وسماعهما اعترفا بتعودهما على استهلاك المواد المخدرة كما صرحا و أن الكمية التي تم العثور عليها بمنزلهما تخصهما وهي معدة لاستهلاكهما الشخصي مضيفين أن نفر آخر وهو طالب يقيم بذات الاقامة اين يقطنان هو من جلب هاته الكمية اليهم من مدينة المكنين من لدن شخص لا يعرفان هويته بعد أن مكنوه من ثمنها .



بمراجعة ممثل النيابة العمومية بالمهدية أذن بالاحتفاظ بالمظنون فيهما من اجل "المسك بنية الاستهلاك واستهلاك مادة مخدرة والمسك بنية الترويج لتلك المادة " والأبحاث متواصلة على صعيد الفرقة لجهوية للشرطة العدلية بالمهدية.

