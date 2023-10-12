سنية الدهماني: تونس صادقت على قرار جامعة الدول العربية للعالم الغربي و توجه خطاب للاستهلاك المحلي !

قالت المحامية سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة " أي اف ام" ان تونس صادقت على قرار جامعة الدول العربية للعالم الغربي بشان الوضع في فلسطين وهو موقف مخزي في كثير من جوانبه.واضافت الدهماني "خطابات رئيس الجمهورية قيس سعيد هو للاستهلاك الداخلي مضيفة " هذا ما اكدته رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني"...يذكر أن مصدر ماذون من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، افاد صباح اليوم الخميس انه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية قيس سعيد، تقدمت المندوبية الدائمة لتونس لدى جامعة الدول العربية بتحفظ الجمهورية التونسية على البيان رقم 8987 الصادر عن اجتماع الجامعة العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 اكتوبر 2023، بشان سبل التحرك لوقف العدوان الاسرائيلي وتحقيق السلام والامن "جملة وتفصيلا"، وفق ماورد في بيان رئاسة الجمهورية الصادر ليلة امس