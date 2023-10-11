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" الحوّاف "مروع الوافدين على سوق الملاسين في قبضة أمن حي هلال

Publié le Mercredi 11 Octobre 2023 - 08:40 قراءة: 0 د, 53 ث
      
تمكن أمس اعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال خلال من محاصرة وإيقاف مجرم خطير معروف بكنية "الحوّاف"تخصص السلب والنشل ومحل 5 مناشير تفتيش .

وكان منطلق الابحاث في القضية على إثر تقدم شخص إلى مقر مركز الاستمرار بحي هلال والإعلام عن تعرضه أثناء تواجده بسوق الملاسين إلى عملية سرقة بالنشل وافتقد مبلغا ماليا قدره 1000 دينار مؤكدا تعرفه على المظنون فيه لكنه تحصن بالفرار.

...

بإنطلاق الابحاث ، أمكن في وقت وجيز بالتعريف بذي الشبهة بناء على المواصفات التي أدلى بها المتضرر للوحدات الأمنية وتحديد مكان تواجده بجهة الملاسين والقبض عليه وبحوزته مبلغ مالي قدره 550 دينار.

باقتياده الى مقر الوحدة الأمنية وعرضه على المتضرر تمكن من التعرف عليه من الوهلة الأولى رغم انكاره، وبتعميق التحريات معه اعترف بكل ما نسب إليه كما تولى والده إحضار بقية المبلغ المسروق المُقدر بـ 450 دينار، بإجراء المكافحة القانونية بينهما أصر المعني على التتبع العدلي ضده وتم في الغرض تسليمه كامل المسروق.

بعرض هويته على الناظم الآلي تبين أنه محل 05 مناشير تفتيش من أجل "السرقة والاعتداء بالعنف الشديد" وإستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ به من أجل "السرقة الموصوفة".


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