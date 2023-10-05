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نجيب الدزيري: الحشاني أكد من الجزائر أنه رجل المرحلة وأنه وفيّ للرئيس قيس سعيد ‎

Publié le Jeudi 05 Octobre 2023 - 14:14 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال الخميس 5 أكتوبر، كرونيكور اذاعة اي اف ام، نجيب الدزيري، انه في اطار زيارة رئيس الحكومة أحمد الحشاني الي الجزائر تم توقيع 26 اتفاقية في مختلف المجالات من التعليم الي النقل الي الطاقة وغيرها.
واعتبر الدزيري ان رئيس الحكومة أكد مرة أخرى أنه رجل المرحلة وأن اختياره لتولي رئاسة الحكومة كان موفقا مشيرا الي ان الحشاني يتمتع بثقة الرئيس وهو وفيّ له ولمسار 25 جويلية وأكد ذلك من الجزائر عندما قال ان تونس دخلت مسارا جديدا بقيادة عزيزي قيس سعيد.
وتابع الدزيري قائلا "من الطبيعي أن يقول الحشاني عزيزي قيس سعيد ليؤكد وفاءه للرئيس " مضيفا بأن الحشاني لم يذهب للجزائر ليقول عزيزي فقط بل عاد بنتائج ملموسة وهي الاتفاقيات المشار اليها.

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