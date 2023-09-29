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قنصل فرنسا بتونس:6 نوفمبر القادم إفتتاح مركز TLS لتقديم طلبات التأشيرة في صفاقس

Publié le Vendredi 29 Septembre 2023 - 17:36 قراءة: 0 د, 31 ث
      
أفاد القنصل الفرنسي بتونس دومينيك ماس بأنه سيتم يوم 6 نوفمبر القادم إفتتاح مركز لتقديم طلبات التأشيرة في ولاية صفاقس.
وأشار القنصل الفرنسي بتونس إلى أن مركز TLS لتقديم طلبات التأشيرة سيتيح لأبناء صفاقس وولايات الجنوب عموما تقديم طلب تأشيرة دون تكبد عناء التنقل إلى العاصمة مؤكدا في تصريح للديوان أف أم اليوم الجمعة أن الخدمات التي سيقدمها هذا المركز تهدف لتسهيل تقديم طلب للحصول على التأشيرة إلى فرنسا .

وللإشارة فإن 25 بالمائة من إجمالي طلبات الحصول على تأشيرة إلى فرنسا تقدم بها أبناء ولايات الجنوب وفق تصريح دومينيك ماس.
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