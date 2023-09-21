شملت الأبحاث بلحسن الطرابلسي :رجل الأعمال لزهر سطا أمام القطب المالي

باشرت صباح اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف الفساد ونهب المال العام التى شملت الأبحاث فيها رجل الأعمال لزهر سطا وصهر الرئيس الراحل بلحسن الطرابلسي اللذين وجهت لهما تهمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه آو لغيره والإضرار بالإدارة .



وبالمناداة على رجل الأعمال لزهر سطا لم يحضر جلسة المحاكمة وتمسك المكلف العام بطلباته المدنية وقد تبين للدائرة أن النصاب القانوني للدائرة غير مكتمل اثر التحاق بعض أعضاء الدائرة للعمل بمحاكم أخرى اثر الحركة القضائية 2023/2024... فطلبت النيابة التأخير لانتظار استكمال أعضاء الهيئة قانونيا فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة لجلسة نوفمبر المقبل.





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يذكر أن لزهر سطا حوكم ابتدائيا في قضية اسمنت قرطاج ب8 سنوات سجنا وبخطية قدرها 45 مليون دينار فاستأنف الحكم في حين حوكم بلحسن الطرابلسي ب16 سنة مع النفاذ العاجل وبخطية فاقت 45 مليون دينار.



وللإشارة فان لزهر سطا تم إيقافه بتاريخ 20 نوفمبر 2019 في قضايا تتعلق بالفساد وسوء استخدام المال العام من بينها قضية اسمنت قرطاج.

ثم تم الإفراج عنه يوم الجمعة 2 ديسمبر 2022 بعد ان تقدم محاموه بمطلب افراج في حقه.