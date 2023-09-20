احمد شفتر في تصريح صادم : سعيد غير معني بالإنتخابات الرئاسية
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الأربعاء 20 سبتمبر 2023 | 5 ربيع الأول 1445
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