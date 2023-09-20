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احمد شفتر في تصريح صادم : سعيد غير معني بالإنتخابات الرئاسية

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 17:57 قراءة: 0 د, 15 ث
      
كشف احمد شفتر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد غير معني بالانتخابات الرئاسية المقبلة ولا يبحث عن مناصب.
وأضاف في تصريح لاذاعة IFM " رئاسة الجمهورية ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة للتغيير وتحقيق طموحات الشعب التونسي في التحرر الوطني".
وتابع " قيس سعيد فسح المجال لهذا التحرر".


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