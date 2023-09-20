احمد شفتر في تصريح صادم : سعيد غير معني بالإنتخابات الرئاسية

كشف احمد شفتر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد غير معني بالانتخابات الرئاسية المقبلة ولا يبحث عن مناصب.وأضاف في تصريح لاذاعة IFM " رئاسة الجمهورية ليست غاية في حد ذاتها بل وسيلة للتغيير وتحقيق طموحات الشعب التونسي في التحرر الوطني".وتابع " قيس سعيد فسح المجال لهذا التحرر".