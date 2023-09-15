اصدر بعد عصر يوم الجمعة قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بالعاصمة بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل اعمال معروف ينشط في القطاع البنكي والتأمينات متهم في قضية اتهم فيها بغسيل وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم ذات الصبغة المالية وفق ما ورد في الأبحاث .وللاشارة فأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد اذنت لأعوان الفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعّبة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ مدّة 48 ساعة، قابلة للتمديد برجل الأعمال المعروف.