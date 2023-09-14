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تضرر منه ممثل معروف :الإطاحة باخطر منحرف في المرسى وفي حقه 40 جريمة

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 13:59 قراءة: 0 د, 32 ث
      
تمكن اول امس أعوان مركز الامن الوطني بالمرسة الغربية واعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى واعوان مركز الامن الوطني بالمرسى الشرقية واثر مداهمة امنية من محاصرة وإيقاف عنصر اجرامي خطير جدا مفتش عنه لفائدة عدة وحدات امنية بأريانة وحدائق قرطاج وسكرة تورط في ارتكاب 40 عملية خلع لعدة سيارات وسرقة ما بداخلها من هواتف جوال وحقائب يدوية وصكوك ونظارات شمسية وقد اعترف المتهم أيضا بارتكابه لعدة جرائم سلب وسطو .

وكشفت التحريات انه تضرر منه ممثل معروف حيث نفذ له عملية براكاج مسلح وسلبه تحت التهديد بموس هاتفه الجوال لما كان متواجدا بجهة حلق الوادي.

...

باستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.


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