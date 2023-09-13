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وزير الفلاحة يستقبل سفير دولة قطر في تونس

Publié le Mercredi 13 Septembre 2023 - 22:38 قراءة: 0 د, 42 ث
      
استقبل اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023 عبد المنعم بلعاتي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس والذي سلّمه رسالة دعوة من عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية في دولة قطر وذلك للحضور والمشاركة في حفل افتتاح معرض إكسبو الدوحة 2023 للبستنة.


وتناول اللّقاء أهمّ ملامح التّعاون بين تونس وقطر وسبل تطويره لاسيما على مستوى دعم الاستثمار في القطاع الفلاحي والترفيع من حجم المبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الفلاحية خاصة زيت الزيتون والتمور.
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وبالمناسبة، أكّد الوزير ضرورة تعزيز علاقات التعاون في المجال الفلاحي بين البلدين لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع الفلاحي في ظل التغيرات المناخية.
من جهته، عبّر السفير القطري عن رغبة دولة قطر في الترفيع من مستوى التعاون مع تونس في القطاع الفلاحي من خلال بعث مشاريع مشتركة، كما أكّد استعداده لدراسة المقترحات التي ترد من الجانب التونسي لتطوير الاستثمار.


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