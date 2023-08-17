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بسام النيفر: تونس مصنفة من بين الدول المتخلفة عن الخلاص ولديها ديون متخلدة بالذمة

Publié le Jeudi 17 Août 2023 - 17:56 قراءة: 0 د, 52 ث
      
قال المحلل المالي بسام النيفر في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن رفض بواخر القمح افراغ شحنتها في الموانئ التونسية يأتي بسبب ان تونس اصبحت من الدول المتهمة بالتخلف عن الخلاص.
وأضاف النيفر " الشركات المعنية بتوريد الحبوب تنظر للترقيم السيادي لتونس وهو ترقيم متراجع".
وتابع " تونس كذلك لديها ديون متخلدة بالذمة لصالح تلك الشركات والبواخر".

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وكان موقع الشعب نيوز كشفت أن ثماني بواخر في الموانئ التونسية تنتظر خلاصها لإفراغ القمح والشعير حيث تنتظر باخرة روسية منذ 19 جويلية 2023 الفارط تفريغ حمولتها من الشعير في حين توجد باخرة أوكرانية راسية منذ 27 جويلية 2023 تحمل الشعير وأخرى إيطالية تحمل القمح الصلب و باخرة روسية دخلت الموانئ التونسية يوم 5 أوت 2023 محملة بالقمح اللين وأخرى من نفس الجنسية منذ 8 أوت 2023 تحمل القمح و اوكرانية تحمل الشعير ، كما دخلت باخرة روسية يوم 10 أوت 2023 وهي تحمل الشعير و رست باخرة أوكرانية يوم 14 أوت 2023 محملة بالشعير .


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