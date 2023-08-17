بسام النيفر: تونس مصنفة من بين الدول المتخلفة عن الخلاص ولديها ديون متخلدة بالذمة

قال المحلل المالي بسام النيفر في حوار عبر أمواج إذاعة اي أف ام أن رفض بواخر القمح افراغ شحنتها في الموانئ التونسية يأتي بسبب ان تونس اصبحت من الدول المتهمة بالتخلف عن الخلاص.

وأضاف النيفر " الشركات المعنية بتوريد الحبوب تنظر للترقيم السيادي لتونس وهو ترقيم متراجع".

وتابع " تونس كذلك لديها ديون متخلدة بالذمة لصالح تلك الشركات والبواخر".





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