أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لقاضي التحقيق بذات المحكمة بفتح بحث تحقيقي ضد عدد من المسؤولين بالجامعة التونسية لكرة القدم من اجل تهمة التدليس ومسك واستعمال مدلس طبق احكام الفصول 172و175 و176 و177 و178 من المجلة الجزائية مع طلب اصدار البطاقات القضائية الازمة في حق المتهمين.
النيابة تفتح بحثا في حق عدد من المسؤولين بالجامعة التونسية لكرة القدم
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