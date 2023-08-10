هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق رياض بالطيّب تؤكد تدهور وضعيته الصحيّة بسجن المسعدين

أكدت هيئة الدّفاع عن النّاشط السّياسي والوزير الأسبق رياض بالطيب "المعتقل تعسّفيّا بسجن المسعدين" أنّ وضعيّته الصّحّيّة قد شهدت تدهورا متسارعًا.



وبينت أن الطيب يعاني من أمراض مزمنة منها السّكّري وأمراض القلب والشرايين والقصور الكلوي وقد خضع لحمية غذائيّة بتوصية من طبيب السّجن لمدة أربعة أشهر قبل أن تقوم إدارة السّجن بقطعها تعسّفيّا خلافًا لتوصيات طبيب السّجن .





...



ودعت هيئة الدّفاع إدارة السّجن إلى احترام التزاماتها القانونيّة بتوفير الرّعاية الصّحيّة للموقوفين تحت إشرافها.



ونبّهت الهيئة لـ"التّدهور الملحوظ لصحّة منوّبها من خلال ظهور عدة أعراض خطيرة استوجبت نقله إلى المستشفى".

