احمد شفطر: تقييمي لأحمد الحشاني تسع على عشرة وسيواصل تدمير المنظومة القديمة

قال ابرز "المفسرين" احمد شفطر في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان عملية تعيين احمد حشاني عملية عادية مضيفا " نحن في مرحلة جديدة داخل مرحلة استثنائية".
وأضاف شفطر "9/10 هو تقييمي لاختيار أحمد الحشاني رئيسا للحكومة" متابعا " رئيس الحكومة الجديد سيواصل تدمير منظومة قديمة همشت المفقرين وزادتهم فقرا".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر مساء يوم الثلاثاء إنهاء مهام نجلاء بودن رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
وأضاف شفطر "9/10 هو تقييمي لاختيار أحمد الحشاني رئيسا للحكومة" متابعا " رئيس الحكومة الجديد سيواصل تدمير منظومة قديمة همشت المفقرين وزادتهم فقرا".
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر مساء يوم الثلاثاء إنهاء مهام نجلاء بودن رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.
وكان رئيس الحكومة الجديد ،أحمد الحشاني أدّى منتصف ليل الثلاثاء اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج.
وتمنى رئيس الجمهورية قيس سعيد للحشاني، في كلمة مقتضبة بالمناسبة، التوفيق له في هذه المسؤولية التي سيتحملها في هذا الظرف بالذات...
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