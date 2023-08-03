احمد شفطر: تقييمي لأحمد الحشاني تسع على عشرة وسيواصل تدمير المنظومة القديمة

قال ابرز "المفسرين" احمد شفطر في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" ان عملية تعيين احمد حشاني عملية عادية مضيفا " نحن في مرحلة جديدة داخل مرحلة استثنائية".

وأضاف شفطر "9/10 هو تقييمي لاختيار أحمد الحشاني رئيسا للحكومة" متابعا " رئيس الحكومة الجديد سيواصل تدمير منظومة قديمة همشت المفقرين وزادتهم فقرا".



وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، قرر مساء يوم الثلاثاء إنهاء مهام نجلاء بودن رئيسة للحكومة وتعيين أحمد الحشاني خلفا لها.



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