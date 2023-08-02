قيس سعيد: 'كرتلات متخفية تسعى لتجويع الشعب ولوبيات تحاول تأجيج الأوضاع الإجتماعية'

أوضح رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 02 أوت 2023 خلال إشرافه على موكب تسلم أحمد الحشاني لمهامه كرئيس للحكومة، أن تونس اليوم تواجه تحديات كبيرة وقد تم رفع بعضها والطريق مازلت طويلة وفق تعبيره.



وشدد رئيس الدولة على أنه لن يتم التردد في العمل من أجل تلبية كل تطلعات التونسيين.







لا يمكن بناء تونس بمطالب قطاعية وبوقفات احتجاجية يومية ولن نقبل المساس بالسلم الأهلية

هناك مشروع لمراجعة التعيينات في العشرية الأخيرة



قريبا صدور الحركة القضائية... والخريف القادم تنظيم انتخابات المجالس المحلية

وقال رئيس الدولة، إن من أهم التحديات هي مواجهة الإرهاب وأيضا مواجهة نوع آخر من الإرهاب الذي تسعى إليه الكرتلات المتخفية لتجويع الشعب، حسب تعبيره.وشدد على ضرورة محاسبة هؤلاء، مبينا ان كل من يتلاعب بقوت الشعب سيدفع الثمن غاليا.وأشار إلى أن ما يعيشه الشعب اليوم هو محاولة لتأجيج الأوضاع الإجتماعية من ترتيب هذه اللوبيات، داعيا إلى 'محاسبتهم وعدم تركهم يرتعون كما يشاؤون'.وافاد بأن الدولة لا تُدار بصفحات الفايسبوك، وقال 'يحاولون ارباكنا... لن يتمكنوا من ذلك... سنواصل تطهير البلاد ومحاسبة كل الفاسدين'.وجدّد رئيس الدولة دعوة التونسيين للعمل والتعويل على الذات من أجل بناء تونس جديدة.وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإنخراط في حرب التحرير الوطني والعمل أكثر وأكثر، منتقدا ما اعتبره التواكل والإحتجاجات القطاعية.وقال سعيد 'لا يمكن بناء تونس بمطالب قطاعية... يجب العمل وخلق الثروة لأنها سبيل النجاح'، وتابع 'لن نقبل بالمساس بالسلم الأهلية... أدعو الشعب إلى أن يكون في مستوى اللحظة... لا يجب أن نُعوِل إلا على أنفسنا'.وأضاف رئيس الجمهورية 'اليوم نحن في حاجة إلى منظومة جديدة وليس لنظام جديد... سواصل بنفس الإرادة والعزيمة وسنبني تونس جديدة'.وقال رئيس الجمهورية إن هناك مشروع لمراجعة التعيينات التي تمت خلال العشرة سنوات.و جدد رئيس الدولة التأكيد على ضرورة تطهير الإدارة، وأوضح أن المشروع يتعلق بالتعيينات التي تمت على أساس الولاءات.وتحدث سعيد في هذا السياق عن شهائد مدلسة وقال إنها بالآلاف، قائلا 'لا يمكن أن يستقيم الزل والعود أعوج' وفق تعبيره.وأشار إلى أنه في المدة الأخيرة كان كل شيء جاهز في ملف من الملفات لكن لم يتم الإمضاء، معتبرا أن ذلك يدخل في إطار تعطيل المشاريع، ومبينا أن كرتلات ولوبيات تقف وراء ذلك.ولاحظ أنه من لا يتحمل المسؤولية عليه تركها، مشيرا إلى أنهم يتعللون بالفصل 96 لتعطيل العمل الحكومي.وكشف رئيس الجمهورية أن الحركة القضائية سيتم الإعلان عنها قريبا، داعيا القضاة إلى ضرورة لعب دورهم.وقال رئيس الدولة إنه دون قضاة مستقلين لا يمكن مواصلة الطريق، مطالبا القضاة بتحمّل مسؤولياتهم.وفي سياق آخر تحدث سعيد عن انتخابات المجالس المحلية باعتبارها الغرفة الثانية، وذكر بأنه تم إعداد النصوص المتعلقة بهذه المجالس.وأفاد بأن الأنتخابات ستكون الخريف القادم وذلك في شهر أكتوبر أو في شهر نوفمبر، مشددا على أن الهدف من هذه المجالس هو أن يُصبح المُهمَش صانعا للقرار.وتابع أن المجالس ستُمكن من قام بالإنفجار الثوري بمواصلة ثورته في كنف الشرعية.