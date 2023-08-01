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بطاقة ايداع بالسجن في حق أستاذ جامعي اشتكته وزارة الثقافة

Publié le Mardi 01 Août 2023 - 10:15 قراءة: 0 د, 15 ث
      
اصدرت أمس النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس بطاقة ايداع بالسجن في حق استاذ جامعي كانت قد رفعت عليه وزارة الثقافة شكاية اتهمته فيها بالاساءة للوزارة على خلفية تدوينات فايسبوكية انتقد فيها الاستاذ الوزارة.
هذا وقررت النيابة ايضا احالته على المجلس الجناحي الصيفي لمحاكمته من اجل تهمة الاساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي.


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