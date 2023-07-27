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بودن: اتّخذنا إجراءات لمنع المخابز غير المصنّفة من بيع 'الباقات'

Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 - 19:06 قراءة: 0 د, 26 ث
      
كشفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أنّه تمّ اتّخاذ إجراءات لمنع المخابز غير المصنّفة، من بيع "الباقات"، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها برئيس الجمهورية قيس سعيّد، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، مساء اليوم الخميس 27 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة.

بدوره، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أنّه لا مجال لرفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.

...

ودعا سعيّد إلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لتجاوز أزمة الخبز الحاصلة، مؤكّدا على أنّ "الخبز خطّ أحمر بالنسبة للتونسيين".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 270596

Goldabdo  (Tunisia)  |Jeudi 27 Juillet 2023 à 19h 21m |           
يعني اانا لن نجد الا الخبز غير المدعم في المخابز الغير مصنفة وهذا يعني الغاء الدعم تدريجيا عن الخبز.


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