بودن: اتّخذنا إجراءات لمنع المخابز غير المصنّفة من بيع 'الباقات'

كشفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن أنّه تمّ اتّخاذ إجراءات لمنع المخابز غير المصنّفة، من بيع "الباقات"، وذلك خلال جلسة عمل جمعتها برئيس الجمهورية قيس سعيّد، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، مساء اليوم الخميس 27 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة.



بدوره، شدّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد على أنّه لا مجال لرفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها.





...