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العشرات يحتجّون أمام مقر ''TLS''

Publié le Lundi 24 Juillet 2023 - 11:16 قراءة: 0 د, 57 ث
      
تجمّع عدد كبير من المواطنين صباح اليوم الاثنين 24 جويلية 2023 أمام مقر شركة ''TLS'' المانحة لتأشيرات السفر في البحيرة، احتجاجا على غلق المقر دون سابق إعلام.

وأفاد المحتجون في تصريحات لاذاعة موزاييك بانّهم تلقوا ارساليات لحضور موعد تسلم جوازات سفرهم.

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وأوضح مسؤول عن حماية المقر انه تم نشر بلاغ بالغلق منذ الأربعاء الماضي، حسب قوله.

إدارة TLS للتأشيرات تفتح أبوابها أمام هؤلاء لتسلّم جوازتهم

وأكد مسؤول عن حماية مقر TLS contact بمنطقة البحيرة أنه تم إيجاد حل للمواطنين الذين قدموا لأخذ جوازات سفرهم صباح اليوم الاثنين 24 جويلية 2023، والذين تقدّموا بمطالب تأشيرات لبلجيكا وفرنسا وألمانيا حيث تمّ تمكينهم من الدخول للحصول على جوازات سفرهم، في انتظار ايجاد حلّ لطالبي التأشيرة لبريطانيا.

وأفاد بعض المحتجين لاذاعة موزاييك أنه تم اعلامهم أنه سيتم تسليم الجوازات لمن قدموا من ولايات بعيدة وقطعوا مسافات طويلة أولا.

ويذكر أنّ عددا كبيرا من المواطنين تجمعوا أمام مقر شركة ''TLS'' المانحة لتأشيرات السفر في البحيرة، احتجاجا على غلق المقر دون سابق إعلام.

وأفاد المحتجون في تصريحات لموزاييك بانّهم تلقوا ارساليات ورسائل على البريد الالكتروني لحضور موعد تسلم جوازات سفرهم.



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