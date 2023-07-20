الشكندالي: 'لا يوجد أفضل من هذا الظرف لمطالبة الأوروبيين بتحويل ديون تونس إلى استثمارات'

انتقد اليوم الخميس 20 جويلية 2023 أستاذ الإقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي مذكرة التفاهم حول الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة مؤخرا في بلادنا.



وخلال استضافته في ماتينال اذاعة شمس قدّم رضا الشكندالي قراءته العلمية للمذكرة واستعرض جملة من المقترحات في هذا السياق، مؤكدا أنه لا يوجد اتفاق يُخرِج تونس بصفة آنية من مأزقها المالي.





واعتبر أن نقطة إرجاع التونسيين غير النظاميين إلى تونس وإعادة إدماجهم في مشاريع تمثل نقطة خطيرة، داعيا إلى ضرورة تنظيم مؤتمر استثمار وضمان انطلاق المشاريع قبل عودة المهاجرين.وتحدث كذلك عن ضرورة أن يطالب الوفد التونسي بتحويل الديون التونسية لدى الدول الأوروبية إلى استثمارات خاصة وأن تونس لأول مرة تدخل مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وهو يعاني من مشكل (مشكل الهجرة غير النظامية).وتابع أنه لا يوجد أفضل من هذه الظروف للتفاوض والمطالبة بتحويل الديون التونسية إلى استثمارات ومشاريع.وشدد على ضرورة أن يكون انطلاق المشاريع والاستثمارات في تونس قبل عودة المهاجرين حتى لا تجد تونس نفسها في احتقان اجتماعي وفي تهديد للسلم الإجتماعية.وأشار إلى أهمية توسيع اتفاق الهجرة ليشمل الجزائر وليبيا، لأن تونس ليس لها حدود مباشرة مع بلدان افريقا جنوب الصحراء.