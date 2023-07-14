الدائرة الجنائية تتخذ قرارا في حق الرئيس السابق للملعب التونسي

باشرت يوم أمس الخميس 12جويلية هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة النظر في ملف قضية فساد مالي شمالت الأبحاث فيها الرئيس السابق للملعب التونسي جلال بن عيسى،في حين حفظت التهمة في حق بن علي.

ولم يحضر المتهم وتبين للدائرة انه سبق وان نبه عليه بالحضور لكنه لم يحضر في حين حضر المكلف العام بنزاعات الدولة وطلب التأخير للقيام بإجراءات الحق الشخصي.



فقررت المحكمة الاستجابة للطلب واجلت القضية لجلسة اكتوبر المقبل.



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وللتذكير فقد قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس احالة الرئيس السابق للملعب التونسي ورجل الأعمال جلال بن عيسى بحالة سراح على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي من أجل الحصول على قرض من بنك عمومي دون احترام التراتيب الجاري بها العمل.

وقررت دائرة الاتهام ايقاف التتبعات تطبيقا لقانون المصالحة الادارية في حق مسؤول سابق بالبنك العمومي المذكور مع حفظ التهم في حق أحد أقارب جلال بن عيسى وذلك لعدم كفاية الحجة في حقه.

