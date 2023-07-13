عياشي زمال: 'تونس لا يمكنها تحمّل عبء ملف الهجرة بمفردها '

قال رئيس حركة عازمون عياشي زمال، إنه لا يمكن لتونس أن تتحمل عبء ملف الهجرة بمفردها، مشددا على أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تمنح الأولية لمساعدة تونس في حماية حدودها.وبين عياشي زمال في حوار له اليوم الخميس 13 جويلية 2023 في ماتينال اذاعة شمس، أن تونس تمثل أرض عبور بالناسبة للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء، موضحا أن عددهم في تونس بين 25 و30 ألف مهاجر غير نظامي وفق تقديره.