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عياشي زمال: 'تونس لا يمكنها تحمّل عبء ملف الهجرة بمفردها '

Publié le Jeudi 13 Juillet 2023 - 09:00 قراءة: 0 د, 47 ث
      
قال رئيس حركة عازمون عياشي زمال، إنه لا يمكن لتونس أن تتحمل عبء ملف الهجرة بمفردها، مشددا على أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تمنح الأولية لمساعدة تونس في حماية حدودها.

وبين عياشي زمال في حوار له اليوم الخميس 13 جويلية 2023 في ماتينال اذاعة شمس، أن تونس تمثل أرض عبور بالناسبة للمهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء، موضحا أن عددهم في تونس بين 25 و30 ألف مهاجر غير نظامي وفق تقديره.
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حركة "عازمون" : "التعامل مع المهاجرين قضية الدولة ومسؤوليتها وليست قضية أفراد أو جماعات"...

...

وشدد المتحدث على ضرورة التعامل مع المهاجرين في إطار حقوق الإنسان وأفاد أن حقوق الإنسان لا تمنع ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

ودعا في هذا السياق إلى ضرورة تفعيل الديبلوماسية في ملف الهجرة، معتبرا أن الموضوع أكبر بكثير من ان تعالجه تونس بمفردها.


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