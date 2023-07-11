غنم اكثر من مليون دينار... اطار بنكي يقوم بتجاوزات مالية بادخال تغييرات على نظام البرمجة للبنك

نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة في ملف قضية فساد تعلقت باتهام اطار بنكي بارتكاب تجاوزات مالية بالبنك الذي يعمل فيه فاقت المليون ونصف دينار ،



وقد طلب محاميه التاخير لمزيد الإطلاع واعداد وسائل الدفاع، فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأجيل القضية لجلسة أكتوبر المقبل.

ووجهت للإطار البنكي تهم تعلقت بتبييض الاموال ،والتدليس،وادخال تغييرات على البرمجة التابعة للبنك.



...



