تنكّر لهم اعوان الأمن كحرفاء وكشفوهم... ليلة الاطاحة باخطر شبكة اغرقت العاصمة بمختلف أنواع المخدرات

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية باريانة الشمالية أول أمس من تفكيك اخطر شبكة لترويج المخدرات تنشط بين ولايتي بن عروس واريانة حيث تم حجز كميات كبيرة من مخدر الكوكايين والهروين والزطلة واقراص الاكستازي بالإضافة إلى حجز مبالغ مالية هامة.



وكانت عملية الاطاحة بالشبكة الخطيرة اثر ورود معلومات على مسامع فرقة الشرطة العدلية باريانة الشمالية باندماج شخص في ترويج مختلف أنواع المخدرات بولاية بن عروس فتم وضع خطة أمنية ومداهمة محل سكناه أين تمت محاصرته متلبسا وبحوزته كمية من المخدرات ،بمزيد تفتيش المنزل تم حجز كمية كبيرة من مخدر الكوكايين والهروين كما تم التفطن الى خزنة حديدية كانت مخفية باحكام في جدران احدى الغرف وبفتحها تم حجز كميات كبيرة من الاقراص المخدرة والهروين واموال طائلة .





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بالتحري مع المتهم اعترف بتزوده بالمخدرات من شخص آخر فتنكر له الاعوان واتصلوا به واعلامه انهم حرفاء ويرغبون في التزود بالمخدرات فاستجاب لهم وبمجرد تحوله الى المكان المتفق عليه قاموا بايقافه والقاء القبض عليه ثم اوقفوا لاحقا بقية عناصر الشبكة الإجرامية .



ولا تزال الأبحاث جارية بخصوص القضية.