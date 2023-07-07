قضية اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي طلبات جديدة لهيئة الدفاع

جلبت صباح اليوم الجمعة 7جويلية 2023 الوحدات الأمنية الى هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت حراسة امنية مشددة المتهمون في قضيتي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.



بالمناداة على المتهمين تم جلب كل من محمد العوادي َوكريم الكلاعي وعز الدين عبد اللاوي ومحمد امين القاسمي ومحمد علي دمق وعبد الرؤوف الطالبي ورياض الورتاني ولم يمثل كل من المتهمين صابر المشرقي وبسام المولهمي ورياض الورتاني َوحسام الدين المزليني وحمزة العرفاوي وسيف الدين العرفاوي واحمد المالكي الموقوفين الذين رفضوا الصعود لجلسة المحاكمة، ولم يحضر بحالة سراح قيس مشالة وحضر احمد بن عون وماهر العكاري ومعاذ حمايدية ولم يحضر علامة التيزاوي المحال بحالة سراح ولم يحضر كذلك حسام الدين المزليني المحال أيضا بحالة سراح وقد أوضح محاميه سمير بن عمر أن موكله المزليني لم يحضر لانه قيد الإقامة الجبرية وممنوع من مغادرة محل سكناه متعهدا بإحضاره خلال الجلسة المقبلة.





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