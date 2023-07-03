هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق رجل اعمال ليبي ضبط بحوزته 15 كلغ من الذهب بمطار تونس قرطاج

مثل صباح اليوم الاثنين 3 جويلية 2023 امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة،رجل اعمال ليبي وذلك لمحاكمته على خلفية ضبطه بمطار تونس قرطاج خلال شهر مارس 2022 وبحوزته 15 كلغ من الذهب كان ينوي التوجه بها الى تركيا دون التصريح بها لدى مصالح الديوانة وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.



وقد طلب أحد محامي رجل الأعمال التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة أكتوبر المقبل للمحاكمة





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