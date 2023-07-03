هذا ما قررته الدائرة الجنائية في حق رجل اعمال ليبي ضبط بحوزته 15 كلغ من الذهب بمطار تونس قرطاج

مثل صباح اليوم الاثنين 3 جويلية 2023 امام أنظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة،رجل اعمال ليبي وذلك لمحاكمته على خلفية ضبطه بمطار تونس قرطاج خلال شهر مارس 2022 وبحوزته 15 كلغ من الذهب كان ينوي التوجه بها الى تركيا دون التصريح بها لدى مصالح الديوانة وفق ما ورد في ملف القضية والابحاث.
وقد طلب أحد محامي رجل الأعمال التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة أكتوبر المقبل للمحاكمة
وقد طلب أحد محامي رجل الأعمال التاخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة أكتوبر المقبل للمحاكمة
وكان قاضي التحقيق الأول بالقطب الاقتصادي والمالي أصدر بطاقتي إيداع بالسجن في شأن ليبي وعون أمن في قضية حيازة كمية من الذهب كانت السلطات تفطنت لها بمطار تونس قرطاج خلال شهر مارس 2022 .
و أحيلت على النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي بتاريخ 8 أفريل 2022، وفُتح بحث تحقيقي ضد المشمولين بالبحث "من أجل جرائم غسل الأموال وقبول موظف عمومي لعطايا لإنجاز أمر من علائق وظيفه وهو الباعث عليه وارشاء موظف عمومي"، إضافة إلى "الجرائم الديوانية والصرفية".
وذكر أن أعوان الديوانة التونسية تفطنوا بتاريخ 30 مارس 2022 أثناء مراقبة المسافرين القادمين من ليبيا باتجاه تركيا، إلى أن مسافرا يحمل الجنسية الليبية كانت بحوزته كمية من الذهب تزن حوالي 15 كلغ.
وأضاف ذات المصدر أن الأبحاث بينت أن محاولة تهريب كمية الذهب المذكورة تمت بمساعدة شخص ليبي ثان وعون أمن تابع لإدارة شرطة الحدود بمطار تونس قرطاج وعون تابع للخطوط الجوية التونسية وصاحب مكتب صرافة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب الاقتصادي والمالي أذنت بالاحتفاظ بأربعة متهمين وتقديم الخامس (صاحب مكتب الصرافة).
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