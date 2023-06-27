حي النصر: 10 سنوات سجنا لصاحبة مركز تدليك حولته لوكر دعارة

قضت أمس هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالحكم ب10 سنوات سجنا في حق صاحبة مركز تدليك بجهة حي النصر من ولاية اريانة حولته لوكر لتعاطي الدعارة مستغلة في ذلك عدة فتيات ،كما قضت المحكمة ب6 سنوات سجنا في حق منحرفين استغلتهم في ترهيب العاملات لديها قصد اجبارهن على ممارسة الجنس مع حرفاء مركز التدليك المذكور.



ووجهت هيئة الدائرة لصحابة مركز التدليك وشركائها تهم تعلقت الاتجار بالاشخاص، واستقطاب اشخاصباستعمال التهديد لغاية الاستغلال الجنسي .