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داخل وكر لتعاطي البغاء السري....الإطاحة بعنصرين خطيرين محلا 44 منشور تفتيش ...

Publié le Mardi 20 Juin 2023 - 12:21 قراءة: 0 د, 34 ث
      
تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لفرقة الشرطة العدلية بالسيجومي من محاصرة وإيقاف عنصرين اجراميين محلا 44 منشور تفتيش داخل شقة دعارة وبالتحري معهما تبين انهما مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وجهات قضائية مختلفة من أجل السلب وترويج المخدرات داخل وكر لتعاطي البغاء السري برفقتهما فتاة وشقيقها (محلي منشور تفتيش) ونفرين آخرين.

هذا وتم العثور بحوزتهما على 18 قرص مخدر نوع "ايريكا" وآلة وزن رقمية وسيوف حديدية وخروف مجهول المصدر تم حجزه على ذمة الأبحاث.
باستشارة النيابة العمومية بتونس 02 أذنت بالاحتفاظ بهما من أجل "مسك وحيازة أقراص مخدرة بنية الترويج وإعداد وكر لتعاطي البغاء السري" و"حمل ومسك سلاح أبيض دون رخصة" و"السلب وافتكاك متاع الغير تحت طائلة التهديد بواسطة سلاح أبيض والاعتداء بالعنف الشديد".
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