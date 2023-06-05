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ليلة رعب في الجبل الاحمر... معركة بالسيوف والسكاكين والحصيلة قتيل واصابات بالجملة

Publié le Lundi 05 Juin 2023 - 08:01 قراءة: 0 د, 21 ث
      
عاشت منطقة الجبل الاحمر ليلة السبت، معركة جدت بين مجموعة من الشبان، استعلموا فيها سيوف وسكاكين أدت الى مقتل شاب في مقتل العمر على يد أحد المنحرفين المعروف بسوابقه العدلية ،واصابة عدة شبان أخرين بجروح متفاوتة الخطورة ،وقد تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران من إيقاف عدة متهمين على علاقة بالجريمة وبتلك الأحداث ...

هذا واذن حاكم التحقيق برفع جثة الضحية لمصالح الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة .


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