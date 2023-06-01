الشكندالي: 'قيس سعيّد في لقائه بمجموعة من الأساتذة الجامعيين قدّم مقترحا يتعلق برفع الدعم'

وأوضح الشكندالي أن رئيس الجمهورية أكد دعمه للحلول غير المسقطة ورفضه للحلول المتأتية من الخارج، وشدد على أنه مع الحلول التونسية.وقال إن قيس سعيد تحدث عن الشركات الأهلية وعن الصلح الجزائي وكذلك تطرق إلى مسألة الدعم.وذكر الشكندالي أن الرئيس قدم مقترحا يتعلق برفع الدعم واقترح توظيف أداء على من ينتفع بالدعم ولا يستحق لتمويل صندوق الدعم للانتفاع بالدهم.واعتبر رضا الشكنالي هذا المقترح مقاربة أخرى مختلفة عن مقاربة صندوق النقد الدولي.وبخصوص مقترحاته، أفاد الشكندالي أنه طرح ضرورة تغيير رئيس الجمهورية لخطابه الرسمي في ما يتعلق بالإقتصاد وتحدث عن الإرتفاع الجنوني للأسعار وعلى صعوبة التزود بالمواد الاساسية وعن التضخم مقترحا في هذا السياق برنامجا عاجلا.ولاحظ الشكندالي أنه شدد كذلك على أهمية تغيير المنوال الإقتصادي من منوال إقصائي إلى منوال إدماجي.وتابع أنه تحدث عن الإجراءات المعرقلة للتونسيين وللمستثمرين، واقترح ضرورة تغيير السياسة النقدية لما تُسببه من إرهاق للتونسيين وللدولة.وأضاف رضا الشكندالي أنه طرح مسألة انتفاع العائلات المتنفذة فقط بالرخص.