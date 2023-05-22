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سنية الدهماني: لا يمكن بالقانون حجب الأجور عن أساتذة بصدد العمل

Publié le Lundi 22 Mai 2023 - 11:02 قراءة: 0 د, 49 ث
      
قالت المحامية/كرونيكور إذاعة " الديوان اف ام" سنية الدهماني اليوم الاثنين ان حديث وزير التربية بشان إمكانية حجب الأجور في رد على حجب الأعداد هو امر مخالف بالقانون.
وأضافت " حجب الأجور يأتي في حال لم يقم الاستاذ بواجبه ولم يدرس وليس من اجل حجب الاعداد".
وتابعت " لا يمكن تكييف امر حجب الاجور على انه رد على قرار حجب الاعداد خاصة وان الأساتذة بصدد العمل ولم يرفضوا مهامهم المنوطة بهم وعلى الوزارة التفاوض مع نقابات التعليم".

وتخوض الجامعة العامة للتعليم الثانوي، منذ بداية السنة الدراسية، تحركا احتجاجيا يتمثل في حجب اعداد امتحانات الثلاثيتين الاولى والثانية عل خلفية عدة مطالب مهنية منها المطالبة باحتساب المفعول الرجعي للترقيات المهنية بعنوان سنتي 2022 و2023 وضبط تاريخه او كذلك المفعول الرجعي لتحسين مقدار منحة مستلزمات العودة المدرسية لسنوات 2020 و2021 و 2022 وعدم الحسم النهائي في مسألة تنزيل النصوص القانونية المتعلقة باقي بنود اتفاقية 9 فيفري 2019 والقضاء على التشغيل الهش وتسوية ملف الاساتذة النواب.


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