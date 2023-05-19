نجيب الدزيري: قضية الطالبين مجرد مؤامرة من أمنيين وقضاة للإطاحة بوزيري العدل والداخلية

كشف الكرونيكور نجيب الدزيري في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" ان قضية الطالبين الذين أوقفا في قضية الاغنية الهزلية ضد الشرطة ثم اطلاق سراحهما هي مؤامرة للإطاحة بوزيرة العدل ووزير الداخلية.وأضاف " الامر لا علاقة له بالحريات وانما بمؤامرة تتورط فيها جهات أمنية وقضائية في محاولة لارباك السلطة ورئيس الجمهورية قيس سعيد وبالتالي تم فتح تحقيق اداري في وزارة الداخلية".وتابع " اعتقد ان الابحاث ستكشف علاقة القضية ببعض المتامرين في الدولة".وكانت المحكمة قبلت أمس مطلب الافراج عن الطالبين الذي تقدمت به هيئة الدفاع وسيقع عرضهما على انظار المحكمة في جلسة يوم 23 ماي الجاري في حالة سراح.وجدير بالاشارة بان إيقاف طالبين على خلفية قضية ما يعرف "بالفيدو الغنائي الهزلي على فايس بوك" قد أصبح قضية رأي عام واثار عديد ردود الافعال خاصة من الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعيات والمحامين والحقوقيين، واعتبر مسّا من حرية التعبير وتجريما للفن الهزلي، وفق ما جاء في عديد التصريحات والبيانات.