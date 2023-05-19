ميناء حلق الوادي: 15 سنة سجنا لهولندي جلب شحنة مخدرات

قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس، بالحكم ب15 سنة سجنا في حق شاب هولندي الجنسية ومرافقه، ضبطا من قبل أعوان محافظة شرطة الحدود بميناء حلق الوادي وبحوزتهما 4988 قرصا مخدّرا و355 غ من مخدر "الكوكايين" كانت مخفيّة بإحكام داخل سيّارتهما.



وكشفت الأبحاث معهما أنهما ينشطان ضمن شبكة دولية لتهريب المخدرات تنشط بين هولندا وتونس.



هذا وقضت المحكمة ب20 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق متهمين أخرين محالين بحالة فرار كانوا ينشطون ضمن الشبكة المذكورة .



كما قضت المحكمة بتخطئة المتهمين ب20 الف دينار.



