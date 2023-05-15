زياد الهاني حول تسليم الجثث في حالة غير لائقة: " كان من المفروض فتح تحقيق بالمستشفى"

كشف الإعلامي زياد الهاني في مداخلة عبر أمواج اذاعة " اي اف ام" عن غضب الجالية اليهودية في جربة من وضعيتهم مشيرا الى لقاء جميع رئيس الطائفة اليهودية بعدد من الاهالي بعد حادثة جربة.ووفق زياد الهاني الذي اخذ التصريح من موقع " تونيزي تلغراف" " ان رئيس الطائفة اجتمع بالأهالي واكد لهم بان وضعهم سيئ في تونس وان السلطة لم تتصل به منذ 3 سنوات وان راتبه الرمزي والمقدر ب300 دينار تم سحبه منه".وتابع " رئيس الطائفة وجه كلامه للأهالي قائلا ماعناش قدر في بلادنا من قبل مش من تو ويجيبو فينا لدعم السياحة " وفرقوا الحضبة".واكد الهاني ان اليهود عبروا عن غضبهم بعد ان تسلموا جثث أبنائهم من المستشفى بطريقة غير لائقة مضيفا " حدث تعفن للجثث ناتج عن الاهمال ويجب فتح تحقيق في الأمر".